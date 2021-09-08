В ГСЧС рассказали, как прошла ночь Рош ха-Шана в Умани

В течение суток 7 сентября спасатели ликвидировали последствия пяти чрезвычайных событий, связанных с празднованием Рош ха-Шана в Умани Черкасской области.

Согласно сообщению пресс-центра ГСЧС, был ликвидирован пожар кондиционера в квартире жилого дома, которую арендовали паломники-хасиды, а в трех случаях было прекращено использование открытого огня паломниками-хасидами в мангалах на балконах жилых домов.

Кроме того, сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения доставили в Уманскую городскую больницу паломника, который повредил ногу.

Напомним, паломники-хасиды съехались в Умань для празднования Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В этом году празднование нового 5 782 года, по иудейскому календарю, приходится на 6-8 сентября.

2 сентября в Умань в связи с Рош ха-Шана прибыли более 800 украинских правоохранителей. Кроме того, сюда прибыли 11 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями несут службу в местах проживания и паломничества брацлавских хасидов.