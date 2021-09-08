На базе отдыха в Затоке произошел масштабный пожар

Фото: ГСЧС

На базе отдыха "Феличита" в Затоке Одесской области утром 8 сентября загорелись четыре домика. Спасатели тушили огонь в течение полутора часов. Обошлось без пострадавших.

По информации пресс-центра ГСЧС, сообщение о пожаре на базе отдыха в пгт Затока поступило в 6:20.

"По прибытии на место вызова спасатели установили, что горят 4 домика на территории базы отдыха, и есть угроза распространения пламени на другие дома. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, удалось не допустить распространения пожара", - отмечают в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Пожарные локализовали пожар в 6:54 и ликвидировали его в 7:56 на площади 120 кв. м.

Всего на базе отдыха проживали 25 человек, которых эвакуировали до прибытия подразделений ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 18 спасателей ГСЧС, а также две местные пожарные команды.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в прошлом году в ночь на 20 июля в Затоке горели две базы отдыха. Продуктами горения отравился отдыхающий, но после осмотра врачей он отказался от госпитализации.

В декабре в курортном поселке сгорела база отдыха "Черноморские зори". Вероятной причиной возгорания спасатели называли поджог.

В позапрошлом году в феврале в Затоке ночью сгорели около 20 зданий двух баз отдыха.