В результате пожара в общежитии Уманского университета садоводства пострадали семь человек

Пожарные эвакуировали 25 человек.

В результате пожара в общежитии Уманского университета садоводства пострадали семь человек
Фото: ДСНС

Семь человек госпитализировали после пожара в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства, который произошел вечером 7 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара пострадали 7 человек, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу (3 человека с порезами и 4 - с отравлением продуктами горения)", - сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что пожар возник в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. Его ликвидировали в течение 40 мин. Сотрудники ГСЧС спасли 25 человек.

Как сообщалось, в ночь на 6 июня произошел пожар в общежитии Одесского национального медицинского университета. Пожарные с четвертого этажа спасли 22-летнего студента, но в результате пожара пострадал 23-летний студент. Он в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

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