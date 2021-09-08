В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГА

46% вакцинированных получили уже две дозы.

В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГА
Фото: КМДА

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом прививались двумя дозами 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь!" - призвала директор департамента.

Валентина Гинзбург отметила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", - добавила она.

По данным КГГА, в столице можно вакцинироваться в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 мини вакцинальном центре в каждом районе, которые работают в выходные.

Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

Чтобы сделать прививку, необходимо зарегистрироваться через систему Helsi.me.

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