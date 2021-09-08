Тина Кароль проигнорировала требование заказчика

Тина Кароль не только пишет новые песни, дает концерты в украинских городах и на различных фестивалях, но еще и выступает на корпоративах, свадьбах и днях рождениях. Стоит отметить, что частное выступление украинской звезды стоит недешево.

“Корона опять задела потолок“: Тина Кароль возмутила неуместным выбором наряда для свадьбы

Недавно успешную певицу пригласили выступить на свадьбе. Не за бесплатно, конечно. Однако, несмотря на довольно приличный гонорар, Тина Кароль проигнорировала главное условие, которое ей поставил заказчик: не надевать наряды черного цвета на праздник.

По словам организатора события Кристины Кривцовой, исполнительница пренебрегла этой простой просьбой. В Инстаграм-сториз организатор опубликовала фото и видео выступления Тины Кароль. В кадре можно увидеть, что артистка и ее шоу-балет сменили несколько образов в темных оттенках.

"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите-распишитесь", — негодует организатор.

“Корона опять задела потолок“: Тина Кароль возмутила неуместным выбором наряда для свадьбы

Инцидент разлетелся по всему интернету, и пользователи активно отреагировали на него. Одни встали на защиту Тины Кароль, отмечая, что это не она отвечает за сценические костюмы, а ее команда, которая и упустила этот момент. Другие обратили внимание, что для "новой" Тины костюмы в светлых тонах несвойственны.

“Корона опять задела потолок“: Тина Кароль возмутила неуместным выбором наряда для свадьбы

"Кто-то просто забыл, что это заказ клиента с четкими требованиями за его же деньги, а не ее сольник. Корона опять задела потолок", "Мне кажется, когда артист идёт выступать на корпоратив и берет тройной гонорар, то должен играть по правилам заказчика", "Вот и не зовите ее больше, будет тогда посговорчивее и без фокусов. Репертуар для свадьбы тоже странный. Скандал! Прям, в точку по теме мероприятия", — пишут юзеры.


Анастасия Березовская, Тудей

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