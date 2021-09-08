Тина Кароль проигнорировала требование заказчика

Тина Кароль не только пишет новые песни, дает концерты в украинских городах и на различных фестивалях, но еще и выступает на корпоративах, свадьбах и днях рождениях. Стоит отметить, что частное выступление украинской звезды стоит недешево.

Недавно успешную певицу пригласили выступить на свадьбе. Не за бесплатно, конечно. Однако, несмотря на довольно приличный гонорар, Тина Кароль проигнорировала главное условие, которое ей поставил заказчик: не надевать наряды черного цвета на праздник.

По словам организатора события Кристины Кривцовой, исполнительница пренебрегла этой простой просьбой. В Инстаграм-сториз организатор опубликовала фото и видео выступления Тины Кароль. В кадре можно увидеть, что артистка и ее шоу-балет сменили несколько образов в темных оттенках.

"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите-распишитесь", — негодует организатор.

Инцидент разлетелся по всему интернету, и пользователи активно отреагировали на него. Одни встали на защиту Тины Кароль, отмечая, что это не она отвечает за сценические костюмы, а ее команда, которая и упустила этот момент. Другие обратили внимание, что для "новой" Тины костюмы в светлых тонах несвойственны.