Киевлянка прятала наркотики в садовых скульптурах и отправляла их в Донецк

Ежемесячно паковали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.

Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ.

Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу "партнершу" из временно оккупированного Донецка, информирует пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.

Из РоSSии "товар" через неподконтрольный участок границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали.

Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг. Также задержали организатора канала переправки наркотиков. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Ранее в ходе спецоперации в Киеве и Запорожской области СБУ ликвидировала канал сбыта экстази и кокаина на 3 млн грн ежемесячно.

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