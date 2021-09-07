В Умани хасиды устроили зону барбекю на балконе квартиры

В Умани Черкасской области спасатели потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 7 сентября во время патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

"Поднявшись на шестой этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", - говорится в сообщении.

Напомним, паломники-хасиды съехались в Умань для празднования Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В этом году празднование нового, 5 782 года по иудейскому календарю, приходится на 6-8 сентября.

Вчера в Госпогранслужбе сообщили, что начиная с 30 августа, пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов, прибывших в Умань на празднование иудейского нового года.

2 сентября в Умань в связи с Рош ха-Шана прибыли более 800 украинских правоохранителей. Кроме того, сюда прибыли 11 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах проживания и паломничества брацлавских хасидов.