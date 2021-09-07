Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам заключения за распространение ковида, - Reuters

28-летний Ле Ван Три нарушил правила 21-дневного карантина и заразил восемь человек, один из которых умер.

Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам заключения за распространение ковида, - Reuters
Архівне фото
Фото: vnanet.vn

Во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение вируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Вьетнама.

Так, государственное информационное агентство VNA отмечает, что 28-летний Ле Ван Три был осужден "за распространение опасных инфекционных болезней" на однодневном заседании в Народном суде южной провинции Ка Мау.

Мужчина вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Он заразил восемь человек, один из которых умер после месяца лечения.

Как ранее сообщалось, Вьетнам достиг определенных успехов в предотвращении распространения коронавируса благодаря массовому тестированию, агрессивному отслеживанию контактов, жестким ограничениям и строгому карантину. Однако, ввиду новых штаммов инфекции, с апреля в стране снова начало увеличиваться количество больных.

Сейчас Ка Мау, самая южная провинция Вьетнама, зарегистрировала лишь 191 случай и две смерти с начала пандемии, что намного ниже, чем почти 260 тыс. случаев и 10 685 смертей во время пика заболеваемости в стране и Хошимине.

Напомним, летом прошлого года Вьетнам передал Украине 300 портативных аппаратов ИВЛ в рамках гуманитарной помощи.

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