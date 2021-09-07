Евгения Власова породила слухи о новом романе

Евгения Власова стала одной из участниц нового сезона "Танцы со звездами". В это воскресенье звезда 00-х впервые вышла на паркет со своим партнером – успешным танцором Максом Леоновым – победителем "Танцы со звездами" 2020.

В личном аккаунте в Инстаграм успешная в прошлом украинская певица опубликовала серию фотографий со своим танцевальным партнером, отметив, что ей с ним очень повезло. Впервые на паркет Евгения Власова вышла в ярко-желтом платье, подчеркивающем ее потрясающую стройную фигуру.

"Я сама себе завидую, глядя на моего партнера по танцам со звездами. Он очень чуткий человек и мужчина, тонко чувствующий и внимательный. Фантастический учитель, не замеченной не останется ни малейшая деталь в танце. Он удивительный и теплый! Умело сочетает в себе строгость и человеческое тепло. Я попала в царство танца и меня там встретил король. Девочки, он чертовски хорошо, правда?" – отметила в публикации Евгения Власова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

Напомним, Евгения Власова в коротких шортах восхитила стройной фигурой.