За сутки в Украине зафиксировали 2 197 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 485 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 2 197 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 6 сентября, в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 197 детей и 37 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 485 человек. 53 пациента умерли. Выздоровели 1 429 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7 811, экспресс-тестами - 17 992 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 300 504 человека, выздоровели - 2 214 606. От осложнений умерли 54 054 пациента.

Всего было проведено 12 131 185 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Фото: Минздрав

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал усиление карантина в Украине со следующего понедельника, 13 сентября.

В настоящее время, с 17 июня, на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - 13,4% от общего количества населения.

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