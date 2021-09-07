В садовом кооперативе возле Львова организовали нелегальное кладбище

Правоохранители расследуют факт захвата земель садово-огородного кооператива недалеко от Львова, в котором устроили нелегальное кладбище.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

26 августа в полицию Львовской области поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласия садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших.

Дознаватели отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Продолжается досудебное расследование.