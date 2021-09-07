В садовом кооперативе возле Львова организовали нелегальное кладбище
Полиция открыла уголовное производство.
Правоохранители расследуют факт захвата земель садово-огородного кооператива недалеко от Львова, в котором устроили нелегальное кладбище.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.
26 августа в полицию Львовской области поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района.
По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласия садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших.
Дознаватели отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в июле в Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах. Суммы составляли от 3 тысяч долларов за место.