Одесские тюремщики провели учения по поиску сбежавшего заключенного
По легенде учений, "преступник" зацепился за автозак снизу и выехал таким образом за пределы изолятора.
Охранники одесского следственного изолятора, полицейские и бойцы Национальной гвардии провели учения "Буря-3", во время которых они искали условного заключенного, который сбежал.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
По легенде учений, "преступник" зацепился за автозак снизу, выехал таким образом за пределы изолятора и скрылся на перекрестке Артиллерийской и Люстдорфской улиц.
После того, как тюремщики обнаружили его отсутствие, ориентирование на беглеца передали полиции и Нацгвардии. Далее патрули со служебными собаками начали поиски в районе вероятного бегства - на автостанциях и железнодорожном вокзале, а также по адресам, где мог прятаться фигурант.
Отмечается, что примерно через час служебные собаки взяли след, а уже через пять минут мужчину удалось задержать.
Напомним, ранее в Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и, убегая, случайно забежали в отделение полиции.
В ноябре прошлого года в Одессе из служебного автомобиля полиции сбежал мужчина, осужденный за кражу, соединенную с проникновением в помещение.