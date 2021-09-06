Одесские тюремщики провели учения по поиску сбежавшего заключенного

По легенде учений, "преступник" зацепился за автозак снизу и выехал таким образом за пределы изолятора.

Охранники одесского следственного изолятора, полицейские и бойцы Национальной гвардии провели учения "Буря-3", во время которых они искали условного заключенного, который сбежал.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

По легенде учений, "преступник" зацепился за автозак снизу, выехал таким образом за пределы изолятора и скрылся на перекрестке Артиллерийской и Люстдорфской улиц.

Фото: dumskaya.net

После того, как тюремщики обнаружили его отсутствие, ориентирование на беглеца передали полиции и Нацгвардии. Далее патрули со служебными собаками начали поиски в районе вероятного бегства - на автостанциях и железнодорожном вокзале, а также по адресам, где мог прятаться фигурант.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Отмечается, что примерно через час служебные собаки взяли след, а уже через пять минут мужчину удалось задержать.

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее в Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и, убегая, случайно забежали в отделение полиции.

В ноябре прошлого года в Одессе из служебного автомобиля полиции сбежал мужчина, осужденный за кражу, соединенную с проникновением в помещение.

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