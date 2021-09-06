Пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов

Празднование Рош ха-Шана в этом году приходится на 6-8 сентября.

Начиная с 30 августа украинские пограничники осуществили оформление более 15 тысяч паломников-хасидов, прибывших в Умань на празднование иудейского нового года.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Больше всего групп паломников, в целом - около 5 тысяч человек, приехали 2 сентября.

За прошедшие сутки были оформлены более 4 тысяч хасидов.

Сообщается, что пограничники чаще всего осуществляют оформление паломников в аэропортах "Борисполь", "Жуляны" и "Одесса", а также в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Солотвино", "Лужники", "Порубное" и "Платоново" .

Празднование нового 5 782 по иудейскому календарю Рош ха-Шана в этом году приходится на 6-8 сентября.

Еще весной сообщали, что на Рош ха-Шана в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов. Однако уже сейчас в городе обнаружили первые случаи коронавируса среди прибывших паломников.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников. В этом году их ожидается более 50 тысяч.

2 сентября в Умань в связи с Рош ха-Шана прибыли более 800 украинских правоохранителей. Кроме того, сюда прибыли 11 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах проживания и паломничества брацлавских хасидов.