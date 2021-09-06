"Минером" Чернобыльской АЭС оказался житель Славутича

Во время обыска у него изъяли компьютерную технику и боеприпасы к пистолету.

Правоохранители Киевской области установили личность мужчины, который со своего электронного адреса направил сообщение о минировании Чернобыльской АЭС. Злоумышленником оказался житель Славутича Вышгородского района.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли предметы, с помощью которых он мог направлять сообщения в государственные учреждения, а именно: 23 жестких диска к компьютеру, 3 флэш-накопителя, планшет, ноутбук, 2 мобильных телефона, а также 3 коробки патронов калибра 4,5 мм к пистолетам", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр МВД

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и сообщении о подозрении псевдоминеру.

Как сообщалось, вечером 27 апреля на электронный адрес ГСП "ЧАЭС" поступило анонимное сообщение о минировании и взрыве на предприятии. Тогда на территории ЧАЭС был введен режим аварийной опасности. При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было.

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