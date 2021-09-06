В Умани зарегистрированы первые случаи коронавируса среди паломников-хасидов

Празднование Рош ха-Шана начнется сегодня вечером и продлится трое суток.

В Умани накануне празднования иудейского нового года Рош ха-Шана были зарегистрированы первые случаи коронавируса среди паломников-хасидов.

Об этом сообщила начальник Уманского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова, информирует zn.uа.

"Эпидемическая ситуация неустойчива. Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", - сообщила Качанова.

Она добавила, что эпидситуация "контролируемая, и осуществляется надзор, чтобы соблюдались противоэпидемические требования".

В то же время мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что было сделано все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако она довольна не всем.

"Не всем довольны, потому что территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора", - добавила мэр.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана.

В этом году наступление нового 5 782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября. Празднование продлится до вечера 8 сентября.

Еще весной сообщали, что на Рош ха-Шана в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников. В этом году их ожидается более 50 тысяч.

2 сентября в Умань в связи с Рош ха-Шана прибыли более 800 украинских правоохранителей. Кроме того, сюда прибыли 11 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах проживания и паломничества брацлавских хасидов.