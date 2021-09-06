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2021-09-06
На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, пострадали 5 человек
Пострадавших госпитализировали, деталей об их состоянии пока нет.
В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в столичную больницу, остальные - в Белую Церкву.
Фото: МВД Украины
Сахарный завод в Гребенках
Как сообщает МВД Украины в Telegram, паровой взрыв произошел около 16 часов.
"По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - отметили правоохранители.
Состояние пострадавших пока не известно.
В поселке Гребенки расположен Саливонковский сахарный завод. Конечным бенефициарным владельцем, согласно данным YouControl, является Татьяна Засуха - бывшая член Партии регионов, экс-депутат трех созывов.