На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, пострадали 5 человек

Пострадавших госпитализировали, деталей об их состоянии пока нет.

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в столичную больницу, остальные - в Белую Церкву.

Фото: МВД Украины Сахарный завод в Гребенках

Как сообщает МВД Украины в Telegram, паровой взрыв произошел около 16 часов.

"По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - отметили правоохранители.

Состояние пострадавших пока не известно.

В поселке Гребенки расположен Саливонковский сахарный завод. Конечным бенефициарным владельцем, согласно данным YouControl, является Татьяна Засуха - бывшая член Партии регионов, экс-депутат трех созывов.