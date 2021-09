Легендарная группа ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет

Шведская поп-группа ABBA уже представила две новые песни после нескольких десятилетий перерыва. В ноябре поклонников ждет новый альбом под названием «Abba Voyage».

Сверхпопулярных в прошлом групп, которые возродились спустя 40 лет перерыва и готовы выступать с новыми песнями, пожалуй, даже по пальцам пересчитать не получится. Но у ABBA, кажется, есть шанс приобрести новое звучание и вновь зайти на пьедестал музыкальной славы

ABBA как квартет появилась в 1973 году. Уже спустя год после этого группа победила на 19-м конкурсе «Евровидение» с песней «Waterloo». Дальше интерес к ABBA начал расти бешеными темпами — в 1978-79 годах квартет стал настолько популярным, что несколько синглов и альбом, записанные тогда, разошлись миллионными тиражами. Но уже в конце 1970-х коллектив стал испытывать множество проблем из-за конкуренции с набирающими популярность новыми жанрами музыки. В результате в 1982 году группа последний раз появилась на телевидении, после чего не выпуска ни альбомов, ни даже синглов.

В 2008 году участники группы заявляли, что больше никогда не соберутся вместе, и что «нет ничего, что могло бы заставить их объединиться». Но в августе 2021 года ABBA объявила о возобновлении своей деятельности и выпуске новых песен. Непонятно, повлияла ли на музыкантов пандемия, или в их жизни произошло какое-то другое событие, которое перевернуло все прошлые представления.

В любом случае, теперь спустя 40 лет ABBA представила две новые песни — «I Still Have Faith in You\'» и «Don\'t Shut Me Down». Они являются частью альбома Abba Voyage, который должен выйти 5 ноября этого года. Всего планируется, что в новом альбоме будет 10 песен.

Также шведская поп-группа намерена устроить гастроли, но на выступлениях члены группы будут находиться в виде голограмм. Виртуальные изображения солистов (которые выглядят помоложе оригиналов) при этом будут выступать вместе с настоящей группой из 10 музыкантов. Тур ABBA с новым альбомом начнется 27 мая 2022 года. Он будет проходить в специально построенном зале в Лондона — концерты запланированы шесть дней в неделю.