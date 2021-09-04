В Украине подтверждено 855 случаев штамма "дельта"

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного более заразным штаммом дельта.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Радио Свобода.

"По состоянию на 31 августа 2021 года выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса «дельта»-штама. При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой было определено наличие мутации, характерной для «дельта»-штама", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что больше всего случаев штамма дельта официально зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

В Волынской, Киевской и Донецкой областях - по 47 случаев, в Харьковской области - 45, немного меньше в Винницкой и Луганской областях - по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях - по 39.

При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской - 25 и на случай менее во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев - в городе Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях.

Наименьшее количество случаев дельта-штамма зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2693 новых случаев ковида. Госпитализированы 826 человек, 45 человек умерли.