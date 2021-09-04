Евгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножками

Евгения Власова вместе с другими украинскими знаменитостями появилась на вечеринки по случаю начала нового сезона танцевального проекта "Танцы со звездами". Успешная певица 00-х восхитила своей стройной фигурой в коротких шортах.

Евгения Власова в коротких шортах восхитила стройной фигурой

Успешная украинская артистка стала одной из участниц нового сезона "Танцы со звездами", и поборется за победу с Дмитрием Каднаем, Александрой Зарицкой, Лидой Ли, Фаготом и другими.

На презентации танцевального шоу Евгения Власова появилась в черном комбинезоне с рукавами-сеткой и короткими шортами. Свой образ исполнительница завершила полупрозрачными черными колготками и туфлями на каблуке.

В интервью известная исполнительница, которая 10 лет как ведет тихую семейную жизнь, рассказала, собирается ли она вернуться в шоу-бизнес после участия в проекте "Танцы со звездами". Однако Евгения Власова отметила, что не планирует восстанавливать свою музыкальную карьеру, а вот участие в танцевальном шоу ей очень интересно.

Евгения Власова в коротких шортах восхитила стройной фигурой

"Для меня "Танцы со звездами" на сегодня — это не возращение к шоу-бизнесу. От слова совсем. Это классный опыт и не больше", — подчеркнула артистка.

Евгения Власова в коротких шортах восхитила стройной фигурой

Также Евгения Власова заинтриговала поклонников, заявив, что у нее уже очень много планов, чем она займется в будущем, но она предпочитает сохранить их в тайне. Однако точно известно, что с большой сценой они никак не связаны.

Напомним, Евгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере, появившись в шоу "Голос країни-11".


Анастасия Березовская, Тудей

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