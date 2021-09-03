За сутки в Украине зафиксировали 2693 новых случаев ковида

Госпитализировано за сутки 826 человек.

За прошедшие сутки, 2 сентября, в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 171 ребенок и 40 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 826 человек. Летальных случаев - 45, выздоровели - 1112 пациентов.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23 538 человек, методом ИФА - 7 305 человек, експрес-тестамы - 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 293 541 человек; выздоровели - 2 210 866. От осложнений заболевания умерли 53 922 человека. Всего было осуществлено 12 055 523 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по данным KSE, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Украина находится на грани выхода из "зеленой" зоны.

Ранее в Национальной академии наук Украины спрогнозировали рост новых случаев коронавирусной болезни в сутки в начале сентября.