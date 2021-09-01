Ветеран АТО погиб от взрыва гранаты в Калуше

В Калуше во вторник, 31 августа, от взрыва гранаты в своей квартире погиб 51-летний местный житель.

На сайте полиции Ивано-Франковской области сообщается, что взрыв, вероятно, произошел еще около 16 часов. Жители дома слышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Фото: Полиция Ивано-Франковской области

Через несколько часов в полицию позвонил отец погибшего, который нашел тело сына.

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Окна" пишет, что погибший - ветеран АТО Анатолий Новичонок, который служил в 24-й ОМБр.

"Уверен, что это было неосторожное обращение с гранатой, не самоубийство в коем случае. Он упал животом на гранату, чтобы уменьшить последствия взрыва", - сказал глава общественного союза "Общественное объединение Калущини участников боевых действий (АТО) на востоке Украины имени Романа Шухевича" Александр Соколовский.