За сутки в Украине зафиксировано 2075 новых случаев ковида

Госпитализировано за сутки 874 человека, 44 пациента умерли.

За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 153 ребенка и 52 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 874 человека. 44 пациента умерли. Выздоровели - 925 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8 159 и експрес-тестамы - 27 102.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек; выздоровели - 2 208 865. От осложнений заболевания умерли 53 833 человека.

Всего было осуществлено 12 008 463 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Напомним, по прогнозам Киевской школы экономики, еще в первой половине сентября страна выйдет из зеленой зоны адаптивного карантина. А по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, полный локдаун может ожидать нас уже в ноябре.