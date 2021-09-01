За сутки в Украине зафиксировано 2075 новых случаев ковида

Госпитализировано за сутки 874 человека, 44 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировано 2075 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 153 ребенка и 52 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 874 человека. 44 пациента умерли. Выздоровели - 925 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8 159 и експрес-тестамы - 27 102.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек; выздоровели - 2 208 865. От осложнений заболевания умерли 53 833 человека.

Всего было осуществлено 12 008 463 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Напомним, по прогнозам Киевской школы экономики, еще в первой половине сентября страна выйдет из зеленой зоны адаптивного карантина. А по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, полный локдаун может ожидать нас уже в ноябре.  

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости УкраиныАлександр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости Украины
Джамала отмечает 38-й день рожденияДжамала отмечает 38-й день рождения
В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидерВ рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер
Тина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривенТина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривен
Пинк сообщила о смерти отцаПинк сообщила о смерти отца
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев ковида
В Украине за сутки более 2 тысяч случаев ковида - больше всего с начала июняВ Украине за сутки более 2 тысяч случаев ковида - больше всего с начала июня
В Украине подтвердили еще более 1,5 тыс. случаев коронавирусаВ Украине подтвердили еще более 1,5 тыс. случаев коронавируса
Минздрав подтвердил, что вспышка ковида в "Молодой гвардии" произошла из-за дельта-штаммаМинздрав подтвердил, что вспышка ковида в "Молодой гвардии" произошла из-за дельта-штамма
За минувшие сутки 20 739 украинцев получили прививки против ковидаЗа минувшие сутки 20 739 украинцев получили прививки против ковида
За сутки в Украине зафиксировали 727 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 727 новых случаев ковида
За понедельник в Украине подтвердили еще 692 новых случая заболевания ковидомЗа понедельник в Украине подтвердили еще 692 новых случая заболевания ковидом
В Украине от ковида полностью вакцинированы 3,1 млн человекВ Украине от ковида полностью вакцинированы 3,1 млн человек
За воскресенье в Украине зафиксированы 610 новых случаев коронавирусаЗа воскресенье в Украине зафиксированы 610 новых случаев коронавируса
За сутки ковид подтвердили у 1003 украинцевЗа сутки ковид подтвердили у 1003 украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости