Трое украинцев пострадали при сходе лавины на Казбеке

Трое граждан Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек в Северной Осетии.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Северной Осетии.

Там добавили, что МЧС Северной Осетии отменило заявку на отправку вертолета в пострадавших, поскольку лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Напомним, в июле украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии при спуске после восхождения на вершину Тетнульди.