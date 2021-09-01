Новостей.COM ⇒
2021-09-01
Трое украинцев пострадали при сходе лавины на Казбеке
Помогать альпинистам будет грузинская спасательная служба.
Казбек
Фото: з фейсбук сторіннка Віталій Дячука
Трое граждан Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек в Северной Осетии.
Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.
"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Северной Осетии.
Там добавили, что МЧС Северной Осетии отменило заявку на отправку вертолета в пострадавших, поскольку лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.
Напомним, в июле украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии при спуске после восхождения на вершину Тетнульди.