СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации

Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 гривен. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких "документов", в основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медучреждений, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

Злоумышленники находили "клиентов" через Интернет, а подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

Во время обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе изъято: компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности; файлы бланков международных свидетельств о вакцинации; дубликаты печатей медицинских учреждений; банковские карточки, через которые осуществлялись «расчеты» и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса.

Напомним, в Швеции врача приговорили к году тюрьмы за подделку.

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