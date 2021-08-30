В конкурсе на должность руководителя киевского Театра на Липках победил фигурант скандала с харассментом

Победителем конкурса на замещение должности директора-художественного руководителя театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр юного зрителя на Липках" определено Вячеслава Жилу.

Об этом сообщает департамент культуры Киевской городской государственной администрации.

Стоит отметить, что коллектив театра высказывался резко против кандидатуры Вячеслава Жилы. Театр на Липках запустил флешмоб #HelpТЮГ.

"Театр переживает, что на должность директора - художественного руководителя Киевского академического театра представлены кандидаты, которые не соответствуют ценностным идеалам и концепции Театра юного зрителя", - отмечала депутат Киевского городского совета Наталья Пастухова.

"Директор-художественный руководитель театра «Актер» Вячеслав Вячеславович Жила известный своими секс-скандалами и театральными проектами, где он предлагает актрисам играть на сцене топлесс, имитировать секс и использовать игрушки для взрослых, в соцсетях есть факты харассмента с его личными предложениями или требованиями к претендентам об обнажении, имитировании половых актов на сцене за деньги, и прохождение кастингов на такие роли. Подобные факты не могут восприниматься коллективом, как нормальное поведение претендента на руководителя театра для молодых", - отмечается в одном из сообщений.

Коллектив театра выступил в поддержку действующего руководителя Виктора Гирича.

В свою очередь, глава Департамента культуры КГГА Яна Баринова сообщила в заметке на фейсбуке, что на нее оказывалось давление с требованием оставить в должности предыдущего руководителя театра. Она также добавила, что не влияет на ход и результаты конкурсов.