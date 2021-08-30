За сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 55 детей и шесть медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 583 человека. 18 пациентов умерли, выздоровел 291 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 284 940 человек, выписаны - 2 206 683. От осложнений заболевания умерли 53 738 человек.

Всего было осуществлено 11 958 965 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, в пятницу, 27 августа, в Украине зафиксировано 2 082 новых подтвержденных случая коронавируса. Ранее, в четверг 26 августа, было выявлено 2 032 новых случая болезни - это самый высокий показатель с 3 июня, когда за сутки обнаружили 2 266 случаев ковида.

В субботу и воскресенье в Украине часто фиксируют сравнительно невысокие показатели новых больных. Медики объясняют это эффектом выходного дня - в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты.

По прогнозу экспертов Киевской школы экономики, Украина выйдет из "зеленой" зоны в первой половине сентября. По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, к локдауну Украина может вернуться в ноябре.