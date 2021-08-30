Тина Кароль не смогла скрыть теплых чувств к молодому мужчине

Тина Кароль, не скрывая теплых чувств, призналась в любви молодому мужчине. В своих сторис в Instagram певица нежно поздравила своего друга Павла Орлова с днем рождения. Павел отпраздновал его 27 августа, и Тина не забыла поздравить его с этой датой.

Тина Кароль не смогла скрыть теплых чувств к молодому мужчине: где-то огорчился Дан Балан

Певица опубликовали в своих сторис фото смеющегося друга, сидящего на полу в комнате с раскрытой книгой. Похоже, что это не книга, а какой-то каталог модной одежды, потому что на фото видны вещи.

За спиной именинника, немного сбоку, виднеется винтовая лестница, ведущая на верхний этаж. Лестница огибает массивную круглую колонну, расположенную посреди помещения. Ступени лестницы одним краем вмонтированы в колонну, а другим не поддерживаются ничем, кроме переплетенных воздушных канатов, подвешенных, очевидно к потолку. Таким образом, лестница представляет собой множество консолей, расположенных вокруг колонны в винтовом порядке.

Тина Кароль не смогла скрыть теплых чувств к молодому мужчине: где-то огорчился Дан Балан

"Жизнь - винтовая лестница, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел. Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО", - философски подписала Тина этот снимок.

Напомним, недавно Тина Кароль почтила память своего покойного мужа Евгения Огира, которого не стало 8 лет назад. 14 августа ему исполнился бы 41 год.


Марченко Любов, Тудей

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