Alyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячно

Alyona Alyona в свои 30 лет вполне сама себя обеспечивает, так как ей удалось построить успешную музыкальную карьеру. Несмотря ни на что она шла к своей мечте и достигла вершины звездного Олимпа. Исполнительница решила поднять очень интересную для поклонников тему и рассказать, сколько же она тратит денег и на что.

Рэперша Alyona Alyona призналась, сколько тратит на себя денег каждый месяц

30-летняя украинская хип-хоп певица Алена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona) сразу расставила все точки над "і", заявив, что у людей ложное представление о звездах. Что если тебя показывают по телевизору или ты ездишь с концертами по городам, то у тебя на счету лежит кругленькая сумма. Оказывается, это не так. Все дело в том, что любой бизнес требует вложений. И даже, став успешным артистом, ты продолжаешь вкладывать в свою работу.

А потому Alyona Alyona отметила, что тратит на себя и на свой быт лишь 20 процентов со своей заработка, а оставшиеся 80% пускает снова в оборот: на съемку клипов, зарплату команде, оплату услуг и прочее. Также какую-то долю заработка (13%) исполнительница отдает на благотворительность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Лайфках по финансовой грамотности от Алены: важно понимать, что время намного ценнее денег. Время конвертируется в деньги и наоборот. Задумайтесь над этим, ведь это именно то, что может помочь улучшить вам свою жизнь", — подчеркнула артистка.

Напомним, стало известно, с кем встречается рэперша Alyona Alyona.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дочь Ольги Фреймут переехала в СШАДочь Ольги Фреймут переехала в США
Джамала отмечает 38-й день рожденияДжамала отмечает 38-й день рождения
Тина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривенТина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривен
Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости УкраиныАлександр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости Украины
В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидерВ рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривенТина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривен
Катя Бужинская рассказала о домогательствахКатя Бужинская рассказала о домогательствах
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
MamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенкаMamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенка
Тина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбомеТина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбоме
Несколько женщин-заключенных забеременели после того, как в одной камере с ними разместили мужчин-трансгендеровНесколько женщин-заключенных забеременели после того, как в одной камере с ними разместили мужчин-трансгендеров
СБУ ликвидировала канал сбыта экстази и кокаина на 3 млн грн ежемесячноСБУ ликвидировала канал сбыта экстази и кокаина на 3 млн грн ежемесячно
Тина Кароль сменила несколько эпатажных нарядов во время концерта в КиевеТина Кароль сменила несколько эпатажных нарядов во время концерта в Киеве
Alyona Alyona встречается с эпатажным блогеромAlyona Alyona встречается с эпатажным блогером
Тина Кароль рассказала о страшном инциденте на Atlas WeekendТина Кароль рассказала о страшном инциденте на Atlas Weekend
Последние новости
Подгружаем последние новости