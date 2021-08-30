Alyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячно

Alyona Alyona в свои 30 лет вполне сама себя обеспечивает, так как ей удалось построить успешную музыкальную карьеру. Несмотря ни на что она шла к своей мечте и достигла вершины звездного Олимпа. Исполнительница решила поднять очень интересную для поклонников тему и рассказать, сколько же она тратит денег и на что.

30-летняя украинская хип-хоп певица Алена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona) сразу расставила все точки над "і", заявив, что у людей ложное представление о звездах. Что если тебя показывают по телевизору или ты ездишь с концертами по городам, то у тебя на счету лежит кругленькая сумма. Оказывается, это не так. Все дело в том, что любой бизнес требует вложений. И даже, став успешным артистом, ты продолжаешь вкладывать в свою работу.

А потому Alyona Alyona отметила, что тратит на себя и на свой быт лишь 20 процентов со своей заработка, а оставшиеся 80% пускает снова в оборот: на съемку клипов, зарплату команде, оплату услуг и прочее. Также какую-то долю заработка (13%) исполнительница отдает на благотворительность.

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"Лайфках по финансовой грамотности от Алены: важно понимать, что время намного ценнее денег. Время конвертируется в деньги и наоборот. Задумайтесь над этим, ведь это именно то, что может помочь улучшить вам свою жизнь", — подчеркнула артистка.

Напомним, стало известно, с кем встречается рэперша Alyona Alyona.