Пинк сообщила о смерти отца

Пинк оплакивает смерть своего отца Джима Мура, которого она неоднократно называла самым любимым человеком во всем мире. Артистка не стала раскрывать причину смерти, однако известно, что около года назад мужчина начал проходить курс химиотерапии из-за онкологического заболевания.

"До вечности", — подписала свою публикацию в Инстаграм известная американская певица.

41-летняя Алиша Бет Мур (настоящее имя Пинк) поделилась двумя черно-белыми фотографиями: на первой она танцует со своим отцом, будучи еще ребенком, а на втором – уже взрослой. Друзья и поклонники пытаются утешить артистку своими многочисленными комментариями и словами поддержки.

В июле 2020 года Джим Мур, ветеран войны во Вьетнаме, начал курс химиотерапии из-за рака простаты. Из-за болезни у мужчины начались проблемы со спиной, и он перестал ходить.

"Вот он, мой папа, испуганный и страдающий от боли, находится рядом с любовью всей своей жизни, с нашим светом, и что он делает? Улыбается. Шутит. Заставляет остальных чувствовать себя лучше", — отметила Пинк в подписи к фотографии с отцом, лежащим на больничной койке.

Певица безмерно благодарна отцу, который всегда ее защищал, шел рядом с ней и поддерживал ее, не задавая вопросов. "Он покорил мир для меня и вместе со мной. Он заставил меня почувствовать себя важной. Он заставил меня верить, что я достойна любви. И когда больше никого не было рядом, он сказал мне любить себя", — трогательно отметила исполнительница.

Напомним, летом 2021 года умер отец Роберта Дауни - младшего, подсадивший собственного сына на наркотики.