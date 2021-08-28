В Киеве открыли барельеф в честь Ступки

Открытие приурочили к 80 годовщине со дня рождения актера.

Фото: kyivcity.gov.ua

В пятницу, 27 августа, в Киеве открыли мемориальную доску-барельеф в честь актера Богдана Ступки.

Доска установлена на доме, где он проживал на ул. Заньковецкой, 3/1, сообщила пресс-служба КГГА.

Открытие барельефа приурочили к 80-летию со дня рождения Ступки.

"Город имеет честь, что такая выдающаяся персона жила в Киеве , и мы всегда будем помнить вклад Богдана Ступки в нашу культуру", - заявила на открытии барельефа заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Инициатором установки был "Благотворительный фонд Богдана Ступки".

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года. В 1999-2001 годах он был министром культуры и искусств, в 2011 году ему присвоили звание Героя Украины. Умер Ступка 22 июля 2012 года на 71-м году жизни.