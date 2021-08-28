Минздрав сообщил о новом суточном рекорде прививок от коронавируса

26 августа вакцинировали более 173 тысячи человек.

Вчера, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Это новый суточный рекорд протикоронавирусних прививок в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, одну дозу вакцины за прошедшие сутки получили 55 908 человек, полностью иммунизированы - 117 527 человек.

В течение суток работали 1 051 мобильная бригада, 2 974 пункты прививки и 332 центры вакцинации.

Больше всего прививок - 63 883 - было сделано американской вакциной Moderna. Препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech вакцинировали 53 369 человек.

Китайский CoronaVaс получили 42 199 человек, вакцину AstraZeneca - 12 693 человека.

Еще 1291 человек получил прививку однодозовым препаратом Janssen.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 человек. Всего проведено 8 636 045 прививок.

Как сообщали в Минздраве, имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой.