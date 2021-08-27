В Украине за сутки более 2 тысяч случаев ковида - больше всего с начала июня

Госпитализированы 838 человек, 66 человек от осложнений болезни умерли.

За прошедшие сутки, 26 августа, в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель с 3 июня. Тогда в сутки обнаружили 2266 случаев ковида.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, среди заболевших 27 августа 127 детей и 46 медработников.

Вчера были госпитализированы 838 человек, от коронавируса выздоровели 1253 пациента, 66 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Данные по временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболело 2 280 203 человека, выздоровели от коронавируса 2 204 682 человека, от осложнений заболевания умерли 53 632 пациента.

Напомним, по прогнозу экспертов Киевской школы экономики, Украина выйдет из "зеленой" зоны в первой половине сентября.

По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, к локдауну Украина может вернуться в ноябре.