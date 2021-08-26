В Украине подтвердили еще более 1,5 тыс. случаев коронавируса

45 человек от осложнений болезни умерли.

За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 104 ребенка и 38 медработников.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 464 человека, от коронавируса выздоровели 1 269 пациентов, 45 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 278 171 человек, выздоровели от коронавируса 2 203 429 человек, от осложнений заболевания умерли 53 566 пациентов.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал, что в Украине вспышка заболеваний ковидом произойдет зимой.