В Харькове обнаружили завезенный случай тропической малярии

Инфекционную болезнь обнаружили у женщины, которая 16 августа прибыла из Нигерии.

В Харькове обнаружили завезенный случай тропической малярии
Фото: Flickr/espressoscience.com

В Харькове 24 августа зарегистрирован завозной случай тропической малярии. Болезнь обнаружили у женщины, 16 августа вернувшейся в Украину из Нигерии.

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Отмечается, что во время пребывания в Нигерии женщина отмечала укусы комаров. По возвращении в Украину, 20 августа, у нее появились первые клинические признаки заболевания - общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5.

"24 августа больная обратилась за медицинской помощью в отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», машиной которой госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии", - говорится в сообщении.

По месту жительства больной проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

По информации медиков, за 2020 год и текущий период 2021-го в Харьковской области зарегистрировано 9 завозных случаев малярии, в том числе 2 летальных. В ведомстве рекомендуют тем, кто планирует посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики).

Напомним, в мае прошлого года в Харькове зарегистрировали завезенный случай малярии - заболел 22-летний студент, прибывший в Украину 3 сентября 2019 года. В июле того же года тропическую малярию во Львове обнаружили у 46-летнего мужчины, долгое время работавшего в Африке.

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