Госкино объявило о старте отбора фильмов на премию "Оскар"

Заявки будут принимать до 8 сентября.

Госкино объявило о старте отбора фильмов на премию "Оскар"
Фото: oscar.go.com

Оскаровский комитет Украины начинает прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Как сообщает пресс-служба Госкино, заявки будут принимать до 8 сентября. До этого Комитет будет проводить консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения.

Фильм-номинант должен быть полнометражным (игровым, документальным или анимационным фильмом), не менее 40 минут, снятый за пределами США. Доминантным языком фильма не должен быть английский. Фильм должен быть выпущен в прокат в период с 1 января 2021 и не позднее 31 декабря 2021 года.

24 сентября оскаровский комитет Украины объявит результаты конкурса.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

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