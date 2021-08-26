КШЭ: Украина выйдет из "зеленой" зоны в первой половине сентября

Усиление карантина возможно уже через несколько недель.

КШЭ: Украина выйдет из "зеленой" зоны в первой половине сентября
Фото: Макс Требухов

Киевская школа экономики прогнозирует, что в первой половине сентября Украина выйдет из зеленой зоны адаптивного карантина. Это означает, что в регионах снова начнут усиливать ограничения, связанные с предотвращением коронавируса.

Об этом сказал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, на онлайн-брифинге в четверг.

"Коэффициент выявления случаев приближается к предельному значению 4%, и если это значение будет превышено в течение трех дней, можно будет говорить о выходе Украины из зеленого уровня эпидемического уровня. Тогда регионы будут раскрашиваться в желтый, оранжевый, красный", - сказал Ганниченко.

"Пока регионам далековато до красного уровня, но желтый и оранжевый уровни уже очень-очень близко для каждого региона. Мы ожидаем, что уже в первой половине сентября Украина выйдет из зеленого уровня", - добавил он.

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а фактически единственным значительным карантинным ограничением есть необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю 17 - 23 августа было зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев болезни. Это на 29% больше чем неделю назад.

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