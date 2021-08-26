В 2022 году у украинцев будет два праздника с четырехдневными выходными

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в следующем году.

В 2022 году у украинцев будет два праздника с четырехдневными выходными
Фото: www.peacecalendar.net

Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник 7 марта переносится на субботу 12 марта, а понедельник 27 июня - на субботу 2 июля.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Таким образом, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными - 8 марта и 28 июня (День Конституции).

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

"Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд. Решение Правительства не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и тому подобное. Зато работники смогут заблаговременно планировать свой отдых", - отметили в Минэкономики.

Напомним, в этом году у украинцев было четыре выходных подряд на День Независимости.

В январе в парламенте зарегистрировали проект закона о внесении изменений в ст. 67 Кодекса законов о труде по согласованию отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней. Проектом предлагается отменить перенос рабочих дней из-за праздников.

В Кодексе определены следующие праздничные дни: 1 января - Новый год; 7 января и 25 декабря - Рождество Христово; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - День труда; 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы); 28 июня - День Конституции Украины; 24 августа - День независимости Украины; 14 октября - День защитника Украины.

Также выходными являются дни религиозных праздников: 7 января и 25 декабря - Рождество Христово; один день (воскресенье) - Пасха (Пасха); один день (воскресенье) - Троица.

Предлагается установить, что этот закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2022 года.

Сегодня, 26 августа, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об установлении еще одного государственного выходного в Украине - в день Крещения Украины-Руси, 28 июля. В мае прошлого года президент также обещал предоставить государственный статус исламским праздникам.

Последний раз упорядочить праздники в Украине пытались в 2017 году, когда Институт национальной памяти разработал соответствующий законопроект. Тогда предлагалось определить государственный праздник как "праздник, установленный в Украине в честь события или лица, которые имели исключительное историческое значение, влияние на обретение Украиной независимости, развитие государственности и суверенитета и которые подтверждают преемственность государственных и демократических традиций". Религиозные праздники в этом законопроекте принадлежали к "традиционным" наряду с такими, как Новый год, День матери, День отца.

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