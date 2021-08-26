Хасида, который устроил драку в Умани, депортируют из Украины

Гражданину Израиля на три года запретят въезд в Украину.

19-летнего гражданина Израиля, который устроил драку в Умани, депортируют из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Отмечается, что 22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту. Полицейские составили на нарушителя-хасида административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).

Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.

Ранее в Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День Независимости. В результате стрельбы травмы получил местный житель.