В Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

Отмечается, что по состоянию на 10:00 индекс города составлял 106 при норме - 50.

В Киеве в среду, 25 августа, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 индекс Киева составил 106 при норме - 50.

Столица Украины сейчас находится на 10-м месте в рейтинге. Уровень загрязнения воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также приостановить спортивные занятия на открытом воздухе.

Ранее, 16 августа, в украинской столице был зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Напомним, в июне несколько регионов Украины затянула пылевая завеса, в том числе Киев .

В апреле прошлого года украинская столица заняла четвертое место в рейтинге городов мира с мамым грязным воздухом.