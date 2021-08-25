В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер

Топ городов

По совокупности факторов Копенгаген набрал 82,4 балла из 100, заняв первое место.

За ним в списке безопасных городов следует Торонто (82,2) и Сингапур (80,7). В топ-10 вошли также Сидней, Токио, Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм.

Замкнули рейтинг пакистанский Карачи (39,7 балла) и крупнейший город Мьянмы Янгон (39,5).