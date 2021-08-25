В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер
Копенгаген возглавил рейтинг 60 самых безопасных городов мира, который составляют аналитики The Economist Intelligence Unit. Рейтинг публикуется каждые два года с 2015-го, и до сих пор каждый раз его лидером становился Токио, пишет Forbes.
Методика оценивания
При составлении рейтинга аналитики оценивают города по 76 показателям в пяти категориях, таких как защита цифровых данных, здоровье, инфраструктура, личная и экологическая безопасность. Последний критерий был добавлен только в этом году.
Топ городов
По совокупности факторов Копенгаген набрал 82,4 балла из 100, заняв первое место.
За ним в списке безопасных городов следует Торонто (82,2) и Сингапур (80,7). В топ-10 вошли также Сидней, Токио, Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм.
Замкнули рейтинг пакистанский Карачи (39,7 балла) и крупнейший город Мьянмы Янгон (39,5).
Самым безопасным городом в США признан Нью-Йорк (11-е место), в материковом Китае — Шанхай (30-е место). В Латинской Америке самым безопасным городом названа столица Чили Сантьяго (33-е место), в Африке — крупнейший город ЮАР Йоханнесбург (47-е место).
Авторы рейтинга отметили, что пандемия COVID-19 изменила всю концепцию городской безопасности.
«Цифровая безопасность стала еще более приоритетной, поскольку все больше деятельности и торговли перемещаются в интернет», — подчеркнула в вводной статье редактор рейтинга Нака Кондо из Economist Intelligence Unit.
Она отметила, что ответственные за безопасность инфраструктуры вынуждены приспосабливаться к резким изменениям в схемах передвижения и потребления коммунальных услуг, а органы, занимающиеся обеспечением личной безопасности, должны сконцентрироваться на переменах в структуре преступности, вызванной режимом самоизоляции.
На рейтинг также сказалось добавление в него нового компонента — экологической безопасности.
В результате Копенгаген, оказавшийся лишь на 26-м месте в категории «безопасности здоровья», стал лидером общего списка, попав в первую шестерку городов в других категориях, в том числе «экологическая безопасность».
Составители рейтинга отметили, что в этой категории большого успеха добились города со средним уровнем дохода, в том числе Богота (4-е место), Рио-де-Жанейро (8-е) и Куала-Лумпур (10-е). При этом в категории «личная безопасность» столица Колумбии, к примеру, оказалась лишь на 45-м месте.