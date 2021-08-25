В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер

Копенгаген возглавил рейтинг 60 самых безопасных городов мира, который составляют аналитики The Economist Intelligence Unit. Рейтинг публикуется каждые два года с 2015-го, и до сих пор каждый раз его лидером становился Токио, пишет Forbes.

В рейтинге самых безопасных городов мира сменился лидер
Фото: travel

Методика оценивания

При составлении рейтинга аналитики оценивают города по 76 показателям в пяти категориях, таких как защита цифровых данных, здоровье, инфраструктура, личная и экологическая безопасность. Последний критерий был добавлен только в этом году.

Топ городов

По совокупности факторов Копенгаген набрал 82,4 балла из 100, заняв первое место.

За ним в списке безопасных городов следует Торонто (82,2) и Сингапур (80,7). В топ-10 вошли также Сидней, Токио, Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм.

Замкнули рейтинг пакистанский Карачи (39,7 балла) и крупнейший город Мьянмы Янгон (39,5).

Самым безопасным городом в США признан Нью-Йорк (11-е место), в материковом Китае — Шанхай (30-е место). В Латинской Америке самым безопасным городом названа столица Чили Сантьяго (33-е место), в Африке — крупнейший город ЮАР Йоханнесбург (47-е место).

Авторы рейтинга отметили, что пандемия COVID-19 изменила всю концепцию городской безопасности.

«Цифровая безопасность стала еще более приоритетной, поскольку все больше деятельности и торговли перемещаются в интернет», — подчеркнула в вводной статье редактор рейтинга Нака Кондо из Economist Intelligence Unit.

Она отметила, что ответственные за безопасность инфраструктуры вынуждены приспосабливаться к резким изменениям в схемах передвижения и потребления коммунальных услуг, а органы, занимающиеся обеспечением личной безопасности, должны сконцентрироваться на переменах в структуре преступности, вызванной режимом самоизоляции.

На рейтинг также сказалось добавление в него нового компонента — экологической безопасности.

В результате Копенгаген, оказавшийся лишь на 26-м месте в категории «безопасности здоровья», стал лидером общего списка, попав в первую шестерку городов в других категориях, в том числе «экологическая безопасность».

Составители рейтинга отметили, что в этой категории большого успеха добились города со средним уровнем дохода, в том числе Богота (4-е место), Рио-де-Жанейро (8-е) и Куала-Лумпур (10-е). При этом в категории «личная безопасность» столица Колумбии, к примеру, оказалась лишь на 45-м месте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенкаСкарлетт Йоханссон родила второго ребенка
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
Дочь Ольги Фреймут переехала в СШАДочь Ольги Фреймут переехала в США
Ольга Сумская отмечает 55-летиеОльга Сумская отмечает 55-летие
Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителямиДжейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями
Блок рекламы


Похожие новости
Киев впервые попал в топ-100 лучших городов мираКиев впервые попал в топ-100 лучших городов мира
Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
В Николаеве нашли убитым историка и краеведа Владимира ЩукинаВ Николаеве нашли убитым историка и краеведа Владимира Щукина
Жены самых богатых людей мира одеваются скромноЖены самых богатых людей мира одеваются скромно
США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в КиевеСША выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве
Полиция заявила о задержании банды спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингуПолиция заявила о задержании банды спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингу
В Киеве воздух признан одним из самых грязных в миреВ Киеве воздух признан одним из самых грязных в мире
Тина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин УкраиныТина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин Украины
В Польше лидера метал-группы оштрафовали за богохульствоВ Польше лидера метал-группы оштрафовали за богохульство
Украинский борщ попал в тройку лучших супов мираУкраинский борщ попал в тройку лучших супов мира
Последние новости
Подгружаем последние новости