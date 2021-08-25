В Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День Независимости

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля по факту стрельбы в Умани Черкасской области, в результате которой был травмирован человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В Уманское районное управление полиции 24 августа около 13:00 поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице. В результате происшествия был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщалось, двое хасидов получили ранения в результате стрельбы в Умани в мае. Злоумышленником оказался 22-летний гражданин Израиля.

Напомним, в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош а-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.