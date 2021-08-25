Минздрав подтвердил, что вспышка ковида в "Молодой гвардии" произошла из-за дельта-штамма

"Индийский" вариант коронавируса подтвердили в 33 человек.

Министерство здравоохранения подтвердило, что вспышка коронавируса в лагере "Молодая гвардия" была вызвана дельта-штаммом.

Об этом сказал заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, пишет "Укрінформ".

"По состоянию на 25 августа в «Молодой гвардии» зафиксировано 81 случай инфицирования коронавирусом детей и педагогов-воспитателей, 5 детей с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 госпитализированы. Кроме того, киевская лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила заражение 33 человек дельта-штаммом", - сказал Дементьев.

По его словам, инфицированные штаммом дельта 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Сейчас находятся на самоизоляции 400 детей, еще 28 больных - в отдельных боксах медицинской части.

По данным ГУ "Одесский областной лабораторный центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины", течение болезни у пациентов - средней тяжести, ситуация в центре "Молодая гвардия" под контролем.

Напомним, что это первая столь масштабная вспышка дельты в Украине.

Заболеваемость ковидом в Украине растет с середины июля. За последнюю неделю 17 - 23 августа было зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев болезни. Это на 29% больше чем неделю назад.