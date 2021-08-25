Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости Украины
Успешный украинский боксер Александр Усик обратился к своим поклонникам и многочисленным украинцам, чтобы поздравить их 24 августа с Днем Независимости Украины. Для этого непобежденный супертяжеловес написал стихотворение.
В личном аккаунте в Инстаграм успешный спортсмен опубликовал видеозапись. В кадре он предстал в белой футболке из собственного мерча на фоне прекрасного пейзажа у берега Днепра.
"С днём рождения Украина, с днём рождения страна, ты для нас для всех любима сине желтая моя", — отметил в публикации боксер.
В ролике Александр Усик прочел стихотворение собственного сочинения на украинском языке, которое посвятил своей стране:
"Ты у меня единственная, ты у меня одна,
Ты такая невероятная – мать родная моя.
Моя сильная и открытая, моя нянька и сестра,
Ты для нас всех любимая, Украина моя!
Твой язык – певчая и открытая душа, ты всех нас согреваешь, но мерзнешь сама.
Хочу я пожелать, что бы ты вечно жила
И я буду молиться, чтобы в тепле ты была" (русский перевод).
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Напомним, Александр Усик показал свой новый суперкар 2021 года выпуска стоимостью 5 миллионов гривен. Специально для успешного спортсмена авто еще больше усовершенствовали.