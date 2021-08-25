За минувшие сутки 20 739 украинцев получили прививки против ковида

С начала вакцинальной кампании были привиты 5 108 074 человека.

В Украине за сутки 23 августа 20 739 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы - 12 467.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививок и 301 центр вакцинации.

С начала выкцинальной кампании были привиты 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 8 300 200 прививок.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, сейчас в Украине полностью вакцинированы от коронавируса - 3,14 млн человек.

Минздрав ранее сообщал, что не планирует ключевых изменений в постановлении о карантине. В случае увеличения заболеваемости, будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Учреждениям и ТРЦ разрешат работать при условии вакцинации 80% работников. Помещения с вакцинированным персоналом предлагается помечать специальными стикерами.

Минздрав также предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями.