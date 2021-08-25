За сутки в Украине зафиксировали 727 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине зафиксированы 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 46, медработников - 10).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 682 человека. 20 пациентов умерли. 382 человека выздоровели.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 12 855 человек, методом ИФА - 2 110, экспресс-тестами - 11 239.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 276 590 человек, выздоровели - 2 202 160. От осложнений заболевания умерли 53 521 человек.

Всего было проведено 11 857 352 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, за 23 августа в Украине обнаружили 692 заболевших коронавирусом, среди них - 54 ребенка и четверо медработников.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют.

По состоянию на 23 августа полностью вакцинированы от ковида 3,1 млн украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 5 071 660 человек.