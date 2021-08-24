За понедельник в Украине подтвердили еще 692 новых случая заболевания ковидом

За 23 августа в Украине выявили еще 692 заболевших коронавирусом, среди них - 54 ребенка и четверо медработников.

Госпитализировали 410 человек, умерло - 27, выздоровело - 345. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 17 236 человек;

методом ИФА - 3 802 человека;

экспресс-тестами - 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 275 863 человека;

выздоровело - 2 201 778 человек;

летальных исходов - 53 501;

проведено ПЦР-тестов - 11 844 497.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях", - говорится в сообщении.

За сутки вакцинировали 28 142 человека одной дозой. С начала прививочной кампании привито - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 279 461 прививка.

Напомним, что Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют.