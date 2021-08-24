Олег Винник в День Независимости представит новую песню

Олег Винник в День Независимости выступит на столичном стадионе "Олимпийский" вместе с другими звездами, где представит свою новую песню. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях, показав видео с репетиции.

"Дорогие мои, давайте отметим День Независимости все вместе. Выходите на стадион. Будет грандиозное шоу, будут очень интересные номера, которые никто не видел. Буду петь новую песню, которая очень важная и красивая", — пообещал Олег Винник в Instagram-Stories cвоим фанатам.

Кроме того, артист разместил праздничный пост, в котором поздравил Украину с Днем ее рождения. К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты Винника, многие из которых сегодня придут на концерт с его участием.

"Квітуча! Пахуча! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна!!! ?? З Днем Незалежності! Люблю!", - написал Олег Винник.

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Напомним, Павел Зибров высказался об артистах, которые выступят вместо него на День Независимости.