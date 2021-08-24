Олег Винник в День Независимости представит новую песню

Олег Винник в День Независимости выступит на столичном стадионе "Олимпийский" вместе с другими звездами, где представит свою новую песню. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях, показав видео с репетиции.

“Приходите на стадион“: Олег Винник в День Независимости представит свой новый хит

"Дорогие мои, давайте отметим День Независимости все вместе. Выходите на стадион. Будет грандиозное шоу, будут очень интересные номера, которые никто не видел. Буду петь новую песню, которая очень важная и красивая", — пообещал Олег Винник в Instagram-Stories cвоим фанатам.

Кроме того, артист разместил праздничный пост, в котором поздравил Украину с Днем ее рождения. К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты Винника, многие из которых сегодня придут на концерт с его участием.

"Квітуча! Пахуча! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна!!! ?? З Днем Незалежності! Люблю!", - написал Олег Винник.

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, Павел Зибров высказался об артистах, которые выступят вместо него на День Независимости.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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