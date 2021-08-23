В Украине от ковида полностью вакцинированы 3,1 млн человек

С начала вакцинальной кампании были привиты 5 071 660 человек.

В Украине от ковида полностью вакцинированы 3,1 млн человек
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За воскресенье, 22 августа, в Украине от коронавируса вакцинировались 42 715 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы - 28 125.

В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививок и 353 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании были привиты 5 071 660 человек, из них получили одну дозу - 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего были сделаны 8 208 034 прививки.

Напомним, в Киеве с 19 августа появилась возможность привиться от коронавируса в автобусах. Первый из них под мобильный пункт вакцинации обустроили возле станции метро "Героев Днепра".

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