В Украине от ковида полностью вакцинированы 3,1 млн человек
С начала вакцинальной кампании были привиты 5 071 660 человек.
За воскресенье, 22 августа, в Украине от коронавируса вакцинировались 42 715 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы - 28 125.
В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививок и 353 центра вакцинации.
С начала вакцинальной кампании были привиты 5 071 660 человек, из них получили одну дозу - 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего были сделаны 8 208 034 прививки.
Напомним, в Киеве с 19 августа появилась возможность привиться от коронавируса в автобусах. Первый из них под мобильный пункт вакцинации обустроили возле станции метро "Героев Днепра".