За воскресенье в Украине зафиксированы 610 новых случаев коронавируса

За воскресенье, 22 августа, в Украине зафиксированы 610 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Летальных случаев - 17.

Также за минувшие сутки госпитализированы 425 человек и выписаны 434 человека.

За сутки методом ПЦР были протестированы 10 642 человека, методом ИФА - 1 493 и экспресс-тестами - 7 496.

За все время пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели - 2 201 433, летальных случаев - 53 474 и было проведено ПЦР-тестов - 11 827 261.

Напомним, за субботу, 21 августа, в Украине были зафиксированы 1 003 новых подтвержденных случая коронавируса. Летальных случаев - 25.