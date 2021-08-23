Дочь Ольги Фреймут переехала в США

Ольга Фреймут прошла длительный путь, чтобы подарить своим детям счастливое будущее. Ее отпрыски учатся в лучшей школе Украины, а теперь старшая наследница будет жить и учиться в США.

Дочь Ольги Фреймут переехала в США

В личном аккаунте в Инстаграм Злата Митчелл опубликовала новое фото. В кадре девочка предстала в спортивных брюках, кроссовках и оверсайз футболке. Дочь Ольги Фреймут стоит вечернее время на улице, окруженная пятью чемоданами.

"100 килограммов моей жизни. Буквально приехала со всем, что у меня есть", - отметила в публикации Злата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

Напомним, дочь Ольги Фреймут в коротком топе похвасталась пышной фигурой и зажигательными танцами.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенкаСкарлетт Йоханссон родила второго ребенка
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителямиДжейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями
На Волыни селяне подрались с полицией из-за древесиныНа Волыни селяне подрались с полицией из-за древесины
Ольга Сумская отмечает 55-летиеОльга Сумская отмечает 55-летие
Блок рекламы


Похожие новости
В СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочьВ СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочь
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замужДочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж
Муж Ольги Сумской покинул вокальное шоу Голос країниМуж Ольги Сумской покинул вокальное шоу Голос країни
Дочь Ольги Фреймут получила паспорт ВеликобританииДочь Ольги Фреймут получила паспорт Великобритании
Дочь Билла Гейтса вакцинировалась от COVID и пожаловалась, что "чип от отца не вживили"
Ольга Фреймут поразила молодым видом на уикенде во ЛьвовеОльга Фреймут поразила молодым видом на уикенде во Львове
Моника Беллуччи показала подросшую дочьМоника Беллуччи показала подросшую дочь
Ольга Фреймут сменила имидж и стала пепельной блондинкойОльга Фреймут сменила имидж и стала пепельной блондинкой
На Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысячНа Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысяч
Светлана Тарабарова родила дочьСветлана Тарабарова родила дочь
Последние новости
Подгружаем последние новости