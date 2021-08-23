Дочь Ольги Фреймут переехала в США

Ольга Фреймут прошла длительный путь, чтобы подарить своим детям счастливое будущее. Ее отпрыски учатся в лучшей школе Украины, а теперь старшая наследница будет жить и учиться в США .

В личном аккаунте в Инстаграм Злата Митчелл опубликовала новое фото. В кадре девочка предстала в спортивных брюках, кроссовках и оверсайз футболке. Дочь Ольги Фреймут стоит вечернее время на улице, окруженная пятью чемоданами.

"100 килограммов моей жизни. Буквально приехала со всем, что у меня есть", - отметила в публикации Злата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

Напомним, дочь Ольги Фреймут в коротком топе похвасталась пышной фигурой и зажигательными танцами.